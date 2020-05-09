Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравляет жителей Орловщины с Днём Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители героической Орловщины!

Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! День Победы – главный праздник нашего народа. Он объединяет всех россиян чувством благородной гордости и вдохновляет на новые свершения во имя Родины. Встречая исторический юбилей, мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и доблести солдат и офицеров Красной Армии, героизму партизан и подпольщиков, самоотверженности тружеников тыла, стойкости всех представителей военного поколения. Проявив невероятную выдержку и силу духа, они выстояли в суровых испытаниях, отстояли свободу родной страны, возродили ее из пепла и передали потомкам могучую независимую державу. Жители героической Орловской земли встречают исторический юбилей с особым чувством благодарности защитникам Родины. Сохранение памяти о бессмертном подвиге советского народа, забота о ветеранах и всех представителях поколения победителей, патриотическое воспитание молодежи, защита исторической правды о минувшей войне и нашей Победе, – наиважнейшие задачи и для органов власти, и для всего общества. - Сохраняя заветы предков, мы стремимся достойно продолжать их славные дела, давать твердый ответ на все современные вызовы. Дорогие товарищи! Как вы знаете, в условиях распространения опасной инфекции, руководством страны принято непростое решение отложить массовые мероприятия в честь юбилея Великой Победы. Понимая крайнюю необходимость этой меры, каждый из нас твердо уверен: не смотря на перенос сроков, все юбилейные мероприятия обязательно состоятся. Это не подлежит сомнению! Никакие временные трудности не уменьшат в наших сердцах значимость Великой Победы. Каждая орловская семья, каждый житель области, все мы в этот святой День, как и всегда, будем с гордостью вспоминать о бессмертном подвиге народа-победителя. Орловщина готова к празднованию великого юбилея. Но сегодня главная задача – сохранить здоровье уважаемых ветеранов, всех орловцев, победить опасную болезнь. И тогда, вместе со всей страной, мы достойно встретим юбилей Победы, проведем всё, что запланировали, и в том числе – обязательно пройдем по зову сердца в рядах Бессмертного полка… Дорогие ветераны! Уважаемые представители военного поколения! Мы дорожим бесценной возможностью встречать победный Май вместе с вами – участниками и творцами величайшего триумфа нашей страны! Ваш подвиг во имя Родины – не померкнет в веках! Примите в этот знаменательный праздничный день самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, тепла и внимания. Низкий поклон вам за ваше беззаветное служение Родине-матери! Желаю всем орловцам крепкого здоровья, успехов, мира и добра! Вечная память героям, сложившим головы на полях сражений! Слава народу-победителю! С праздником, дорогие товарищи! С Днем Победы! Губернатор Орловской области А.Е. Клычков





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



