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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравляет жителей Орловщины с Днём Победы


Дорогие ветераны!

Уважаемые жители героической Орловщины!

Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
 
День Победы – главный праздник нашего народа. Он объединяет всех россиян чувством благородной гордости и вдохновляет на новые свершения во имя Родины.
 
Встречая исторический юбилей, мы отдаем дань глубокого уважения мужеству и доблести солдат и офицеров Красной Армии, героизму партизан и подпольщиков, самоотверженности тружеников тыла, стойкости всех представителей военного поколения.  Проявив невероятную выдержку и силу духа, они выстояли в суровых испытаниях, отстояли свободу родной страны, возродили ее из пепла и передали потомкам могучую независимую державу.
 
Жители героической Орловской земли встречают исторический юбилей с особым чувством благодарности защитникам Родины. Сохранение памяти о бессмертном подвиге советского народа, забота о ветеранах и всех представителях поколения победителей, патриотическое воспитание молодежи, защита исторической правды о минувшей войне и нашей Победе, – наиважнейшие задачи и для органов власти, и для всего общества. - Сохраняя заветы предков, мы стремимся достойно продолжать их славные дела, давать твердый ответ на все современные вызовы.
 
Дорогие товарищи!
 
Как вы знаете, в условиях распространения опасной инфекции, руководством страны принято непростое решение отложить массовые мероприятия в честь юбилея Великой Победы. Понимая крайнюю необходимость этой меры, каждый из нас твердо уверен: не смотря на перенос сроков, все юбилейные мероприятия обязательно состоятся. Это не подлежит сомнению!
 
Никакие временные трудности не уменьшат в наших сердцах значимость Великой Победы. Каждая орловская семья, каждый житель области, все мы в этот святой День, как и всегда, будем с гордостью вспоминать о бессмертном подвиге народа-победителя.
 
Орловщина готова к празднованию великого юбилея. Но сегодня главная задача – сохранить здоровье уважаемых ветеранов, всех орловцев, победить опасную болезнь. И тогда, вместе со всей страной, мы достойно встретим юбилей Победы, проведем всё, что запланировали, и в том числе – обязательно пройдем по зову сердца в рядах Бессмертного полка…
 
Дорогие ветераны!
 
Уважаемые представители военного поколения!
 
Мы дорожим бесценной возможностью встречать победный Май вместе с вами – участниками и творцами величайшего триумфа нашей страны!
 
Ваш подвиг во имя Родины – не померкнет в веках!
 
Примите в этот знаменательный праздничный день самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, тепла и внимания.
 
Низкий поклон вам за ваше беззаветное служение Родине-матери!
 
Желаю всем орловцам крепкого здоровья, успехов, мира и добра!
 
Вечная память героям, сложившим головы на полях сражений!
 
Слава народу-победителю!
 
С праздником, дорогие товарищи! С Днем Победы!
 
Губернатор Орловской области                                     
А.Е. Клычков



Орловское Информбюро
9 мая 2020 года
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