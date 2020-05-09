Леонид Музалевский: "С праздником Великой Победы, дорогие земляки!"

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие жители Орловской области!

75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Войны, которая оставила после себя сотни разрушенных городов, тысячи сожжённых деревень, унесла 27 миллионов человеческих жизней.

У Орловщины своя история о войне, страшная и героическая.

Весь регион был охвачен боевыми действиями, каждая пядь родной земли обильно полита кровью. Фашисты были беспощадны не только на фронтах. Лишь из Орла десятки тысяч горожан были угнаны в рабство, более 20 тысяч из которых — молодёжь.

Города стояли, словно призраки...

И лишь беспримерное мужество, стойкость и героизм, несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.

Дорогие орловцы!

2020 год — особый для каждого из нас. Это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Год памяти и славы.

Низкий поклон ветеранам, тем, кто сражался с фашистами лицом к лицу! Сердечное спасибо труженикам тыла и медикам военного времени! Слова признательности всем, кто возрождал производство и поднимал разрушенное хозяйство.

Давайте в этот святой день зажжем свечи в память о героях и примем участие в онлайн-шествии Бессмертного полка. Вечная память погибшим! Слава живым!

С праздником Великой Победы, дорогие земляки!

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Леонид Музалевский