Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Среди заболевших - члены правительства Орловской области. Сегодня они сдавали тесты на COVID-19.

- Мини-парад во дворе в честь ветерана. Кого поздравляли сотрудники МЧС?

- «Катюша» в Орле. Сегодня в городе появилась легендарная зенитка. В цвете.

- Они помнят, как односельчане уходили на фронт и как они возвращались. Память о тех, кого уже нет - в сердцах и на фотографиях.

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Вести-Орёл

8 мая 2020 года



