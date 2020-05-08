В Орле начнут бесплатно раздавать лекарства больным COVID-19 Об этом сообщил во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков: «Я сегодня подписал указ о выделении денежных средств для закупки лекарственных препаратов, для того чтобы врачи при постановке диагноза и нахождении человека дома выдавали ему лекарства. Бесплатно. Чтобы он мог лечиться и, соответственно, у него не было потребности искать их где-то, ходить куда-то. Я думаю, что это будет правильно. И самое главное, что мы не допустим распространения болезни у тех, кто не лечится дома, но имеет подтверждённый диагноз коронавирусной инфекции».

Также Андрей Клычков сообщил о подготовке проекта нормативно-правового акта Правительства Орловской области, который касается разрешения начала осуществления деятельности ряда отраслей с 12 мая. Указ о продлении Также Андрей Клычков сообщил о подготовке проекта нормативно-правового акта Правительства Орловской области, который касается разрешения начала осуществления деятельности ряда отраслей с 12 мая. Указ о продлении ограничительных мер до 31 мая подписан сегодня. Сейчас в Орловской области зафиксированы 923 случая подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией. Как рассказал Андрей Клычков, среди них – 2 случая заболевания детей в дежурной группе детского сада.

За прошедшие сутки добавились 58 подтверждений заражения COVID-19. 211 человек из заболевших ранее – выздоровели, 17 из них добавились за последние 24 часа.

Количество умерших пациентов с диагностированным COVID-19 к настоящему моменту достигло 10 человек.

131 житель региона находится на лечении в стационарах. На карантине в инфекционных отделениях находится 333 человека, 202 - с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией без лабораторного подтверждения. На самоизоляции находятся 2157 жителей региона.





Артемий Лукьянчиков

8 мая 2020 года



