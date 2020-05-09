Руководители города Орла поздравляют с Днем Победы

Уважаемые жители города Орла!

Примите самые добрые поздравления с 75-й годовшиной Великой Победы!

Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной веры!

Мы помним о воинской славе наших ветеранов, благодаря которым можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтрашнем дне!

Мира и благополучия в каждый дом, счастья и радости, душевного тепла, внимания близких и крепкого здоровья! С Днем Победы!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский