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День Победы онлайн в Орле

Онлайн-мероприятия 9-10 мая 2020 года.


Совместный просмотр мультфильма для детей «Каша из топора»
9 мая
10.00
МБУК «Детский парк»
Виртуальная стена Памяти «Мы помним ваши имена»
9 мая
10.00
ЦДБ им. И. А. Крылова
Час мужества «Маленькие герои большой войны»
9 мая
10.00
Юношеская библиотека-филиал №8.
Виртуальная выставка «Майский праздник – День Победы»
9 мая
10.00
Детская библиотека филиал №16
«Помним ВСЕХ» - онлайн - акция памяти, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
10.00
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
«Сажаем аллею к юбилею» - художественная интернет - акция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
10.30
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Праздничный концерт «Одаренные дети»
9 мая
12.00
МБУДО «Орловская детская хоровая школа»
«75 лет Победы – мы вместе!» - онлайн - праздничная программа, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
12.00
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel
Официальный сайт ГПКиО http://parkorel.ru
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Онлайн-праздник «Мы будем помнить день Победы»
9 мая
13.00
МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла»
«День Победы» - онлайн викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
13.30
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Экспресс-викторина «Шаги Победы»
9 мая
14.00
ЦДБ им. И. А. Крылова
«Объемная открытка» - творческий мастер класс для детей, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
14.30
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Мастер-класс по аппликации «Великой Победе посвящается»
9 мая
14.00
ЦДБ им. И. А. Крылова
Подведение итогов онлайн конкурса рисунка "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 75 ЛЕТ"
9 мая
15.00
МБУК «Детский парк»
Видеотрансляция победителя Национального премии "Театр масс" программы МБУК "ОГЦК" "Гремят истории колокола"
9 мая
16.00
МБУК «Орловский городской центр культуры»
Видеотрансляция совместного проекта МБУК "ОГЦК" и ГТРК "Орел" "Солдатский привал"
9 мая
16.30
МБУК «Орловский городской центр культуры»
"Да будет всемирное братство людей!" - видеотрансляция фрагментов праздничных гала-концертов, посвященных Дню Великой Победы
9 мая
17.30
МБУК «Орловский городской центр культуры»
Поэтический медиа-микс «Мы о войне стихами говорим»
9 мая
18:00
Библиотечно-информационный центр
«Случайный вальс» - интернет танцплощадка под танцевальные композиции песен военных лет, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
9 мая
18.00
Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel 
Официальный сайт ГПКиО http://parkorel.ru
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 1 с участием солистов и творческих коллективов города
9 мая
18.00
ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
Участие Артистов ансамбля в совместной Акции КДЦ «Металлург» «Радость Победы!»
9 мая
18.00
МБУК «Ансамбль танца «Славица»
Видеотрансляция всероссийской минуты молчания
9 мая
18.50
ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 2 с участием солистов и творческих коллективов города
9 мая
19.00
ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
Видеотрансляция праздничного фейерверка
9 мая
20.00
ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
Игровая программа «Ура, ура, ура!»
10 мая
12.00
МБУК «Детский парк»
Викторина «Музеи города Орла»
10 мая
16.00
МБУК «Детский парк»



Орловское Информбюро
9 мая 2020 года
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