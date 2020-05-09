День Победы онлайн в Орле

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9 мая
10.00
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МБУК «Детский парк»
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Виртуальная стена Памяти «Мы помним ваши имена»
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9 мая
10.00
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ЦДБ им. И. А. Крылова
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Час мужества «Маленькие герои большой войны»
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9 мая
10.00
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Юношеская библиотека-филиал №8.
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Виртуальная выставка «Майский праздник – День Победы»
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9 мая
10.00
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Детская библиотека филиал №16
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«Помним ВСЕХ» - онлайн - акция памяти, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
10.00
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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«Сажаем аллею к юбилею» - художественная интернет - акция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
10.30
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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Праздничный концерт «Одаренные дети»
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9 мая
12.00
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МБУДО «Орловская детская хоровая школа»
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«75 лет Победы – мы вместе!» - онлайн - праздничная программа, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
12.00
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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Онлайн-праздник «Мы будем помнить день Победы»
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9 мая
13.00
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МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла»
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«День Победы» - онлайн викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
13.30
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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Экспресс-викторина «Шаги Победы»
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9 мая
14.00
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ЦДБ им. И. А. Крылова
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«Объемная открытка» - творческий мастер класс для детей, посвященный 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
14.30
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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Мастер-класс по аппликации «Великой Победе посвящается»
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9 мая
14.00
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ЦДБ им. И. А. Крылова
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Подведение итогов онлайн конкурса рисунка "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 75 ЛЕТ"
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9 мая
15.00
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МБУК «Детский парк»
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Видеотрансляция победителя Национального премии "Театр масс" программы МБУК "ОГЦК" "Гремят истории колокола"
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9 мая
16.00
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МБУК «Орловский городской центр культуры»
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Видеотрансляция совместного проекта МБУК "ОГЦК" и ГТРК "Орел" "Солдатский привал"
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9 мая
16.30
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МБУК «Орловский городской центр культуры»
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"Да будет всемирное братство людей!" - видеотрансляция фрагментов праздничных гала-концертов, посвященных Дню Великой Победы
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9 мая
17.30
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МБУК «Орловский городской центр культуры»
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Поэтический медиа-микс «Мы о войне стихами говорим»
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9 мая
18:00
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Библиотечно-информационный центр
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«Случайный вальс» - интернет танцплощадка под танцевальные композиции песен военных лет, посвященная 75-летию Победы в ВОВ
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9 мая
18.00
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МАУК «Городской парк культуры и отдыха»
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Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 1 с участием солистов и творческих коллективов города
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9 мая
18.00
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МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
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Участие Артистов ансамбля в совместной Акции КДЦ «Металлург» «Радость Победы!»
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9 мая
18.00
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МБУК «Ансамбль танца «Славица»
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Видеотрансляция всероссийской минуты молчания
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9 мая
18.50
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МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
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Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 2 с участием солистов и творческих коллективов города
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9 мая
19.00
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МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
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Видеотрансляция праздничного фейерверка
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9 мая
20.00
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МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»
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Игровая программа «Ура, ура, ура!»
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10 мая
12.00
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МБУК «Детский парк»
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Викторина «Музеи города Орла»
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10 мая
16.00
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МБУК «Детский парк»