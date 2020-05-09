День Победы онлайн в Орле Онлайн-мероприятия 9-10 мая 2020 года.





Совместный просмотр мультфильма для детей « Каша из топора » 9 мая 10.00 https://www.twitch.tv/detckyipark57 https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» Виртуальная стена Памяти «Мы помним ваши имена» 9 мая 10.00 https://vk.com/krilovka1943 http://cdbkrilova.ucoz.ru/ ЦДБ им. И. А. Крылова Час мужества «Маленькие герои большой войны» 9 мая 10.00 https://ok.ru/profile/553458121718 Юношеская библиотека-филиал №8. Виртуальная выставка «Майский праздник – День Победы» 9 мая 10.00 https://vk.com/detskayabiblioteka16 Детская библиотека филиал №16 «Помним ВСЕХ» - онлайн - акция памяти, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 10.00 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel МАУК «Городской парк культуры и отдыха» «Сажаем аллею к юбилею» - художественная интернет - акция, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 10.30 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Праздничный концерт «Одаренные дети» 9 мая 12.00 https://vk.com/horovayaorel МБУДО «Орловская детская хоровая школа» «75 лет Победы – мы вместе!» - онлайн - праздничная программа, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 12.00 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel Официальный сайт ГПКиО http://parkorel.ru МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Онлайн-праздник «Мы будем помнить день Победы» 9 мая 13.00 https://ok.ru/profile/588587961605 МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла» «День Победы» - онлайн викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 13.30 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Экспресс-викторина «Шаги Победы» 9 мая 14.00 https://vk.com/krilovka1943 https://www.instagram.com/krilovka_orel ЦДБ им. И. А. Крылова «Объемная открытка» - творческий мастер класс для детей, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 14.30 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Мастер-класс по аппликации «Великой Победе посвящается» 9 мая 14.00 https://vk.com/krilovka1943 https://www.instagram.com/krilovka_orel ЦДБ им. И. А. Крылова Подведение итогов онлайн конкурса рисунка "ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 75 ЛЕТ" 9 мая 15.00 https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк» Видеотрансляция победителя Национального премии "Театр масс" программы МБУК "ОГЦК" "Гремят истории колокола" 9 мая 16.00 https://vk.com/mbukogck https://m.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw МБУК «Орловский городской центр культуры» Видеотрансляция совместного проекта МБУК "ОГЦК" и ГТРК "Орел" "Солдатский привал" 9 мая 16.30 https://vk.com/mbukogck https://m.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw МБУК «Орловский городской центр культуры» "Да будет всемирное братство людей!" - видеотрансляция фрагментов праздничных гала-концертов, посвященных Дню Великой Победы 9 мая 17.30 https://vk.com/mbukogck https://m.youtube.com/channel/UCC17I-LMb6TKJU93R0yTZKw МБУК «Орловский городской центр культуры» Поэтический медиа-микс «Мы о войне стихами говорим» 9 мая 18:00 https://vk.com/biz10042014 Библиотечно-информационный центр «Случайный вальс» - интернет танцплощадка под танцевальные композиции песен военных лет, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 9 мая 18.00 Группа в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkorel Официальный сайт ГПКиО http://parkorel.ru МАУК «Городской парк культуры и отдыха» Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 1 с участием солистов и творческих коллективов города 9 мая 18.00 ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» Участие Артистов ансамбля в совместной Акции КДЦ «Металлург» «Радость Победы!» 9 мая 18.00 https://www.metallurg-orel.ru/ https://vk.com/public175456167 https://www.instagram.com/kdc_metallurg_/ МБУК «Ансамбль танца «Славица» Видеотрансляция всероссийской минуты молчания 9 мая 18.50 ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» Видеотрансляция концерта «Радость Победы» часть 2 с участием солистов и творческих коллективов города 9 мая 19.00 ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» Видеотрансляция праздничного фейерверка 9 мая 20.00 ВКонтакте: https://vk.com/metallurg_orel МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» Игровая программа «Ура, ура, ура!» 10 мая 12.00 https://vk.com/detpark https://www.youtube.com/channel/UCcFaRazzxjVPrYmAvxuFssg МБУК «Детский парк» Викторина «Музеи города Орла» 10 мая 16.00 https://vk.com/detpark МБУК «Детский парк»





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



