Освобождение Праги - последнее сражение Великой Отечественной войны 9 мая исполняется 75 лет одному из эпохальных событий Великой Отечественной войны Пражской наступательной операции, которая состоялась 5-12 мая и поставила точку в борьбе с нацизмом на территории Европы.





Несмотря на то, что еще 2 мая был повержен Берлин, а в ночь с 8 на 9 мая в его пригороде Потсдаме союзное командование приняло капитуляцию представителей германских войск, на юго-западном фланге Восточного фронта Великой войны еще неделю продолжались ожесточенные бои. На пространстве к востоку от чешской столицы Праги до Рудных гор сконцентрировались немецкие группы армий «Центр» и «Австрия» численностью до 900 тысяч человек. Последним приказом Гитлера для них стало распоряжение укрепиться в районе Праги и создать здесь непреодолимую цитадель нацизма.



Однако 6 мая подпольный Чешский национальный совет объявил о начале вооруженного восстания против оккупантов, которое не было согласовано ни с советским командованием, ни с американскими союзниками, ни эмигрантским правительством Чехии, выступление оказалось слабо подготовленным и не имело шансов против находившейся в стране армады немецко-фашистских войск. Нацистские генералы уже не помышляли о боях до последнего солдата, имея целью капитулировать перед продвигающимися с запада американскими армиями. В своем бегстве от советского воина-победителя им неизбежно пришлось бы протаранить восставшую Прагу, мирные жители оказались совершенно беззащитны перед фашистской военной машиной.



Советское командование в кратчайший срок спланировало и организовало стремительный удар трех советских фронтов для помощи восставшим пражанам. Была проведена одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в ходе которой 1-й Украинский (маршал И.С.Конев), 2-й Украинский (маршал Р.Я.Малиновский), и 4-й Украинский фронты (генерал армии А.И.Еременко) за считанные дни окружили и пленили восточнее чешской столицы 900-тысячную вражескую группировку. Причем бои здесь продолжались и после освобождения Праги, завершившись в некоторых местностях только к 15 мая.

Заведующий кафедрой гражданского права Среднерусского института управления - филиала РАНХИГС, доктор политических наук Дмитрий Цыбаков обращает внимание на попытки принизить подвиг советского солдата при освобождении Чехословакии. Именно в этом контексте следует расценивать снос памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу пражскими властями, произошедший накануне юбилейного Дня Победы. Роль освободителей Праги идеологические противники России и СССР пытаются приписать коллаборационистским формированиям изменников-власовцев, которые, пытаясь избежать справедливого возмездия, в течение пары дней стремились присоединиться к восставшим пражанам, но получили от них твердый отказ. Историческое значение Пражской наступательной операции состоит в том, что был не только повержен последний оплот нацизма на континенте, но и получили заслуженное возмездие пособники оккупантов. Советские разведывательно-диверсионные группы действовали во вражеском тылу против нацистов и их пособников на территории Чехии еще с марта 1945 г., а в состоявшемся в 1944 году Словацком национальном восстании приняли участие десятки тысяч советских парашютистов и партизан.

Приведенные примеры наглядно говорят о важности проведения патриотической работы среди молодежи, воспитании бережного отношения к великим датам отечественной истории – резюмирует эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Дмитрий Цыбаков.





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



