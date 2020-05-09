В Орловской области выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 Общее число зарегистрированных приближается к тысяче.





По оперативным данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) - Стопкоронавирус.рф на 10:45 9 мая, в нашем регионе 973 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 50 случаев заболевания.



Число больных в настоящее время 722 человек, выздоровело 244 человека. По информации губернатора Орловской области, 10 человек скончались.





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



