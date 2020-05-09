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Сегодня над Орлом вновь подняли Знамя Победы

9 мая по многолетней традиции в Орле на площади Мира над домом №5 был поднят дубликат знамени, которое взвилось над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.


На этом здании (ранее доме №11 по ул. Московской) 5 августа 1943 года в 2 часа 30 минут знамя Победы установили воины–разведчики Василий Иванович Образцов и Иван Дмитриевич Санько. В тот же день Москва салютовала в честь освобождения Орла и Белгорода двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. Дубликат знамени водрузили военнослужащие в/ч 03013.
 
В боях за город Орел особенно отличились 5-я, 129-я и 380-я стрелковые дивизии, 5-й авиакорпус дальнего действия, 1-я, 8-я и 54-я авиадивизии дальнего действия, 25-й гвардейский авиаполк дальнего действия, 17-я гвардейская танковая бригада. Всем этим соединениям и частям было присвоено наименование «Орловские».



Орловское Информбюро
9 мая 2020 года
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