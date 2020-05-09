Владимир Путин 9 мая провел смотр президентского полка и выступил с обращением В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Президент поздравил всех военнослужащих России и ветеранов с днем Великой Победы.





Президент подчеркнул, что в мае 1945 года Красная Армия положила конец трагедии XX века, триумфально завершив самую жестокую в истории битву. Именно советский народ сокрушил нацизм, разгромив чудовищную силу, которая принесла смерть, горе и страдания миллионам людей. Владимир Путин уверен: благодарный мир будет помнить об этом подвиге спустя десятилетия и века. Для россиян же стойкость, воля и сплоченность поколения победителей навсегда останутся высшим примером священного отношения к родной стране и родной земле. По словам президента, все военнослужащие России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и Присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах. Армия и флот нашей страны верны этим ратным традициям, доказав это в боях с международным терроризмом и решении задач по обеспечению безопасности России, отметил Путин.



Трансляцию вели телеканалы В России помнят уроки войны, отметил президент, подчеркнув, что все планы по развитию наших армии и флота будут выполнены. Вооруженные силы РФ, по его словам, получают и будут получать самую современную технику. Это оружие, по словам президента, находится в надежных руках людей, которых вдохновляет и ведет вперед любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти и великому наследию солдат Победы.Трансляцию вели телеканалы «Россия 1» и « Россия 24 », а также сайт Вести.Ru В предыдущий раз смотр Президентского полка Владимир Путин проводил 7 мая 2018 года после церемонии вступления в должность президента России. Сегодня глава государства также поручил министру обороны Сергею Шойгу передать благодарность всему летному составу и наземным службам Минобороны, проводившим и обеспечивавшим воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы.





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



