суббота 9.05.2020 14:05:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Владимир Путин 9 мая провел смотр президентского полка и выступил с обращением

В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля. Президент поздравил всех военнослужащих России и ветеранов с днем Великой Победы.


Президент подчеркнул, что в мае 1945 года Красная Армия положила конец трагедии XX века, триумфально завершив самую жестокую в истории битву. Именно советский народ сокрушил нацизм, разгромив чудовищную силу, которая принесла смерть, горе и страдания миллионам людей. Владимир Путин уверен: благодарный мир будет помнить об этом подвиге спустя десятилетия и века. Для россиян же стойкость, воля и сплоченность поколения победителей навсегда останутся высшим примером священного отношения к родной стране и родной земле.
 
По словам президента, все военнослужащие России равняются на наших ветеранов, на мужество фронтовиков, их преданность долгу и Присяге, своим близким и своему Отечеству, ради которых они, не жалея себя, бились до последнего на легендарных рубежах и безымянных высотах. Армия и флот нашей страны верны этим ратным традициям, доказав это в боях с международным терроризмом и решении задач по обеспечению безопасности России, отметил Путин.
 
В России помнят уроки войны, отметил президент, подчеркнув, что все планы по развитию наших армии и флота будут выполнены. Вооруженные силы РФ, по его словам, получают и будут получать самую современную технику. Это оружие, по словам президента, находится в надежных руках людей, которых вдохновляет и ведет вперед любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти и великому наследию солдат Победы.

Трансляцию вели телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», а также сайт Вести.Ru.
 
В предыдущий раз смотр Президентского полка Владимир Путин проводил 7 мая 2018 года после церемонии вступления в должность президента России. Сегодня глава государства также поручил министру обороны Сергею Шойгу передать благодарность всему летному составу и наземным службам Минобороны, проводившим и обеспечивавшим воздушный парад в Москве и других городах России в День Победы.



Орловское Информбюро
9 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.