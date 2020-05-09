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В Орле насчитывается 376 заболевших COVID-19

На сегодня в Орловской области подтверждено 50 новых случаев заболевания COVID-19.


По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 9 мая в Орловской области выявлено 973 случая заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 722 человека. 244 человека выздоровело. Десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
 
Число заболевших COVID-19 за минувшие сутки в регионе увеличилось на 50 человек. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
 
Из 973 человек, заболевших коронавирусом, в городе Орле – 376 человек, 157 - в городе Мценске и Мценском районе, 106 – в Орловском районе, 49 – в Болховском районе, 34 – в Урицком районе, 31 – в Свердловском районе, 29 – в Знаменском районе, 22 – в Новосильском и Покровском районах, 20 – в Верховском районе, 19 – в Новодеревеньковском районе, 18 – в Хотынецком районе, 17 - в Залегощенском районе, 11 - в Глазуновском районе и городе Ливны, 10 – в Шаблыкинском районе, по 7 – в Малоархангельском и Корсаковском районах, 6 – в Троснянском районе, 5 – в Кромском и Ливенском районах, 4 - в Дмитровском районе, по 2 - в Должанском, Краснозоренском и Сосковском районах, один заболевший – в Колпнянском районе, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
9 мая 2020 года
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