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Орловские железнодорожники отдали дань памяти тем, кто ковал Великую Победу

Руководство региона, профсоюзного комитета и представители структурных подразделений возложили цветы к мемориалу на Привокзальной площади и к стеле в локомотивном депо.


Сегодня почти 7 тысяч ветеранов-железнодорожников состоят на учёте в Орловско-Курском регионе МЖД. В сложившейся эпидемиологической ситуации каждый из них может рассчитывать на помощь. Особая роль здесь отведена волонтёрам – членам актива молодёжи Орловско-Курского региона МЖД.
 
В составе волонтёров Орловско-Курского региона МЖД уже 27 человек, и, как отмечают сами железнодорожники, их ряды пополняются.
 
Несмотря на введенные в связи с коронавирусом ограничения, праздник не отменен: железнодорожный вокзал Орла украшен тематическими баннерами, для немногочисленных пассажиров – подарки – георгиевские ленточки и флажки. 
 
В канун великого праздника ветеранов и жителей Орловской области поздравил руководитель столичной магистрали.
 
И по традиции сегодня, 9 мая ровно в 12:00 все локомотивы страны, находящиеся в пути, издали Гудок Победы. Это сигнал для всех россиян, чтобы вспомнить тех, кто ковал Великую Победу.



Ирина Костина
9 мая 2020 года
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