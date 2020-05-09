Орловские железнодорожники отдали дань памяти тем, кто ковал Великую Победу

Руководство региона, профсоюзного комитета и представители структурных подразделений возложили цветы к мемориалу на Привокзальной площади и к стеле в локомотивном депо.

Сегодня почти 7 тысяч ветеранов-железнодорожников состоят на учёте в Орловско-Курском регионе МЖД. В сложившейся эпидемиологической ситуации каждый из них может рассчитывать на помощь. Особая роль здесь отведена волонтёрам – членам актива молодёжи Орловско-Курского региона МЖД.

В составе волонтёров Орловско-Курского региона МЖД уже 27 человек, и, как отмечают сами железнодорожники, их ряды пополняются.

Несмотря на введенные в связи с коронавирусом ограничения, праздник не отменен: железнодорожный вокзал Орла украшен тематическими баннерами, для немногочисленных пассажиров – подарки – георгиевские ленточки и флажки.

В канун великого праздника ветеранов и жителей Орловской области поздравил руководитель столичной магистрали.

И по традиции сегодня, 9 мая ровно в 12:00 все локомотивы страны, находящиеся в пути, издали Гудок Победы. Это сигнал для всех россиян, чтобы вспомнить тех, кто ковал Великую Победу.