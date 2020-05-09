Андрей Клычков возложил цветы в сквере Танкистов в городе Орле Губернатор Орловской области Андрей Клычков возложил цветы к монументу героям-танкистам, братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.





В мероприятии, посвященном 785-летию Великой Победы, также приняли участие Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу поздравить с этим замечательным праздником всех жителей Орловщины и страны, а самое главное - ветеранов. Спасибо вам огромное, низкий поклон за то, что вы смогли сохранить, построить нашу страну. Именно поэтому мы сегодня можем жить, работать, радоваться, ставить перед собой цели и идти к ним». Андрей Клычков также подчеркнул, что полноценное празднование Дня Победы обязательно состоится позже, когда изменится сложившаяся эпидемиологическая ситуация, сообщает информационный портал Орловской области.











Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



