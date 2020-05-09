Василий Новиков и Александр Муромский почтили память павших в Великой Отечественной войне

Мэр Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский сегодня, 9 мая, возложили цветы к стеле «Орёл – город воинской славы» на бульваре Победы и к обелиску на братском кладбище жертв фашизма.

Эти памятные места руководители областного центра посещают каждый День Победы, а также в День освобождения Орловщины от фашистских захватчиков – 5 августа, сообщает сайт городской администрации

Братское кладбище жертв фашизма располагается между улицами Октябрьской и Красноармейской. На нём захоронены 5 тыс. советских военнопленных и мирных жителей, погибших в годы оккупации Орловщины.



