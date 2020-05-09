суббота 9.05.2020 18:13:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орел отмечает День Победы!

В этом году в год 75-летия Великой Победы пандемия не позволила орловцам собраться у Вечного огня, пройти в праздничном шествии. Но она не в силах отменить нашей гордости за дедов и прадедов, и нашего преклонения перед их подвигом.


Ранним утром в Ахтырском кафедральном соборе Орла началась божественная литургия. В этот день она - особая. Поминают усопших воинов, которые отдали свою жизнь за Веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто пришел помолиться в храм, значительно меньше, чем обычно. Верующие - в масках и соблюдают социальную дистанцию. Такого Дня Победы еще не было. Единицы пришли и в сквер Танкистов. Несмотря на все ограничительные меры, в Орле вновь развевается флаг Победы над домом на площади Мира. Копия легендарного Красного флага, взметнувшегося над городом в честь освобождения от врагов в 1943 году, заняла свое привычное место.
 
75-ю годовщину Победы еще отметим и непременно все вместе - уверены горожане. Но после того, как пандемия отступит. При этом она не мешает помнить, гордиться и чтить!
 
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши деды и прадеды победили фашизм и в очередной раз показали силу духа русского народа, силу советского оружия и, что самое важное, сплочение людей. Я искренне поздравляю жителей Орловской области с этим прекрасным праздником!».
 
Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Да, условия очень напряженные, но это праздник единства, и мы находим возможность объединиться».
 
Орловцы продемонстрировали единение, оставшись дома. А отметить праздник сообща еще представится возможность. В этом уверен и губернатор области.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я абсолютно убежден, что мы все преодолеем и будем двигаться дальше. Но, самое главное, мы не забудем про этот день, мы проведем его чуть позже с большим размахом. Я еще раз поздравляю всех с самым священным праздником - с Днем Победы».
 
Свои коррективы в праздничный день внесла и погода. Из-за дождя истребители не пролетели над городом, но шествие «Бессмертного полка» - состоялось, правда, онлайн. На билбордах Орла разместили портреты воевавших в годы Великой Отечественной.
 
Всего за Победу отдали свои жизни почти 27 миллионов человек. В память о них вся страна замерла в минуте молчания.
 
Главная задача живущих сегодня - не позволить переписать историю и не допустить повторения страшных событий.



Анна Вайсергисер
9 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.