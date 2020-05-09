Орел отмечает День Победы! В этом году в год 75-летия Великой Победы пандемия не позволила орловцам собраться у Вечного огня, пройти в праздничном шествии. Но она не в силах отменить нашей гордости за дедов и прадедов, и нашего преклонения перед их подвигом.





Ранним утром в Ахтырском кафедральном соборе Орла началась божественная литургия. В этот день она - особая. Поминают усопших воинов, которые отдали свою жизнь за Веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны. Тех, кто пришел помолиться в храм, значительно меньше, чем обычно. Верующие - в масках и соблюдают социальную дистанцию. Такого Дня Победы еще не было. Единицы пришли и в сквер Танкистов. Несмотря на все ограничительные меры, в Орле вновь развевается флаг Победы над домом на площади Мира. Копия легендарного Красного флага, взметнувшегося над городом в честь освобождения от врагов в 1943 году, заняла свое привычное место. 75-ю годовщину Победы еще отметим и непременно все вместе - уверены горожане. Но после того, как пандемия отступит. При этом она не мешает помнить, гордиться и чтить! Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши деды и прадеды победили фашизм и в очередной раз показали силу духа русского народа, силу советского оружия и, что самое важное, сплочение людей. Я искренне поздравляю жителей Орловской области с этим прекрасным праздником!». Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Да, условия очень напряженные, но это праздник единства, и мы находим возможность объединиться». Орловцы продемонстрировали единение, оставшись дома. А отметить праздник сообща еще представится возможность. В этом уверен и губернатор области. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я абсолютно убежден, что мы все преодолеем и будем двигаться дальше. Но, самое главное, мы не забудем про этот день, мы проведем его чуть позже с большим размахом. Я еще раз поздравляю всех с самым священным праздником - с Днем Победы». Свои коррективы в праздничный день внесла и погода. Из-за дождя истребители не пролетели над городом, но шествие «Бессмертного полка» - состоялось, правда, онлайн. На билбордах Орла разместили портреты воевавших в годы Великой Отечественной. Всего за Победу отдали свои жизни почти 27 миллионов человек. В память о них вся страна замерла в минуте молчания. Главная задача живущих сегодня - не позволить переписать историю и не допустить повторения страшных событий.





Анна Вайсергисер

9 мая 2020 года



