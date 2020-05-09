Владимир Путин присоединился к «Бессмертному полку»

В День 75-летия Победы акция «Бессмертный полк» проводится в дистанционном формате, в режиме онлайн.

В.Путин: «Дорогие друзья!

Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём».