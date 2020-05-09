Владимир Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Общероссийская акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и за рубежом. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году.
В.Путин: «Дорогие друзья!
Хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографиями и портретами своих близких, своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
Идём ли мы с вами в одном строю или остаёмся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы ещё пройдём».