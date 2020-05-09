ГТРК «Орел» и орловские артисты-волонтеры поздравили ветерана войны Абрама Миркина с 75-летием Великой Победы У дома Абрама Израилевича с концертом выступила агитбригада.





Абрам Миркин войну встретил двадцатилетним мальчишкой. Боевое крещение получил на первой линии обороны Ленинграда. Он не раз рассказывал, как взяв немцев в плен. Сразу сказал им: «Вам будет капут» - потому что в победе советских солдат не сомневался ни минуты. Во время войны Абрам Израилевич два года прослужил командиром огневого взвода. За кровопролитные бои под Мясным Бором получил орден Красной Звезды. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в 1943-м и ее полном снятии в 1944-м. Спустя 75 лет в день Великой Победы к дому, где живет ветеран, подъехала легендарная полуторка. Именно на такой машине стояла зенитная установка командира расчета Абрама Миркина. В этот раз машина стала своеобразной сценой для агитбригады, прибывшей поздравить героя с праздником. Николай Куревин, директор ГТРК Орел: «Эта акция - возможность сказать то маленькое спасибо, которое надо говорить этим людям - людям, которые принесли нам Победу. Эти люди для нас тот пример, которым мы должны гордиться, когда все поступки идут от души и сердца. Мы именно такая компания и такая команда, которая настраивает себя так в работе, и спасибо за это нашим ветеранам». Абрам Миркин 75-ю Победу встречает в приподнятом настроении. Вспоминает, что в 45-м весть о конце войны узнал одним из первых - на боевом дежурстве. То, что почувствовал в тот момент, помнит до сих пор. Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Почувствовал свободу, счастье, благополучие. Почувствовали, что мы больше не ждем дня смерти. Что это день радости, день счастья, день Победы - это незабываемо!». У Абрама Израилевича большие планы на будущее - обязательно принять участие в Параде Победы, посвященном Победе, и еще раз побывать в Санкт-Петербурге - на той самой огневой позиции, где когда-то воевал, сейчас там Музей обороны и блокады Ленинграда. Этим летом ветеран отметит вековой юбилей - повод еще раз встретиться. Елена Майорова, директор Орловского городского центра культуры: «Поступила заявка сто лет Абраму Израилевичу встретить только здесь, у его дома. Все соседи просят. Так что надеюсь, что через полтора месяца будем здесь!».





Юлия Опанасюк

9 мая 2020 года



