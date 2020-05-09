В Орле распахнули Окна Победы! Орловцы не смогли пропустить праздник.





Флаги, воздушные шары, поздравительные плакаты, рисунки и поздравления - орловцы украсили свои окна в честь 75-летия Победы. Из распахнутых окон звучали песни военных лет и, конечно, легендарная песня «День Победы».





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



