Орловцев приглашают принять участие во Всероссийской акции #Фонарики_Победы Подарить друг другу свет памяти, свет Победы и вспомнить о героях – ветеранах Великой Отечественной войны можно, не выходя из дома.





Сегодня, 9 мая, в 21:50 орловцам предлагают зажечь в окнах фонарики, чтобы вместе вспомнить о тех, кто сражался за наше мирное небо.





Орловское Информбюро

9 мая 2020 года



