Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:50 на телеканале «Россия».





- Красный флаг Победы вновь развевается над Орлом! В городе первого салюта отметили 75-летие Великой Победы.

- Концерт для ветерана! ГТРК «Орел» и орловские артисты-волонтеры поздравили ветерана войны Абрама Миркина с праздником.

- Орловцы не смогли пропустить праздник и распахнули Окна Победы!

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Вести-Орёл

9 мая 2020 года



