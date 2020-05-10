В Орловской области зарегистрировано 1023 случая COVID-19

50 новых инфицированных коронавирусом граждан выявлено за последние сутки.

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:40 10 мая, в нашем регионе 1023 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. За последние сутки прибавилось 50 случаев заболевания.

Число больных в настоящее время 765 человек, выздоровело 249 человек.

По информации губернатора Орловской области, 10 человек скончались.