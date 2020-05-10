391 житель Орла инфицирован коронавирусом В Мценске и Мценском районе – 162 зараженных.





По информации федерального оперативного штаба на 10 мая в Орловской области зарегистрировано 1023 случая заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе - 764 человека. 249 человек выздоровели. Десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, сообщает информационный портал Орловской области. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 391 жителя Орла, 162 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 108 - в Орловском районе, 57 – в Болховском районе, 37 – в Урицком районе, 17 – в Залегощенском районе, 23 – в Новосильском районе, 33 - в Свердловском районе, 25 – в Покровском районе, по 19 – в Хотынецком и Новодеревеньковском районах, 22 - в Верховском районе, 31 – в Знаменском районе, 11 – в Ливнах, 5 – в Ливенском районе, по 7 – в Малоархангельском и Корсаковском районах, 6 – в Кромском районе, 12 – в Глазуновском районе, 9 - в Троснянском районе, 10 - в Шаблыкинском районе, 4 – в Дмитровском районе, по 2 – в Краснозоренском, Должанском, Колпнянском и Сосковском районах.





Орловское Информбюро

10 мая 2020 года



