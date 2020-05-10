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Орёл получил очередную партию средств индивидуальной защиты

Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. СИЗ будут переданы орловским медикам.


Продолжаем «вооружать» наших медицинских работников против опасного вируса, пишет Андрей Клычков.
 
Ранее я информировал вас о дополнительных закупках средств индивидуальной защиты. Сегодня мы получили ещё 23,5 тысячи комбинезонов биологической защиты, 10 тысяч высоких бахил, 5 тысяч медицинских шапочек. Также сегодня поступили дополнительно 4.5 тысячи респираторов FFP3. Во вторник будет поставка респираторов FFP3 - 3,2 тысячи штук и FFP2 – 10,2 тысячи. Первая партия составит 30 тысяч. Есть договорённость с заводом на поставку дополнительной партии - ещё 30 тысяч. Как я уже говорил, закупки ведём напрямую с заводов производителей по разумным ценам с запасом как минимум на месяц вперёд.
 
Кроме того, по разнарядке Минпромторга в ближайшее время придут респираторы класса FFP2 в количестве 8,8 тысячи и 1 тысяча класса FFP3. Также дополнительно поступят 200 тысяч медицинских масок. Срок - до 16 мая.
 
Общая сумма контрактов на СИЗ составляет почти 90 млн. рублей. Поставки осуществляются по графику. Распределение идёт по потребностям медучреждений в полном объёме.
 
Хочу ещё раз поблагодарить наших медицинских работников. Спасибо всем, кто сейчас защищает самое дорогое — здоровье и жизни орловцев!






Орловское Информбюро
10 мая 2020 года
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