Стены стадиона «Динамо» в Орле украсили патриотическим граффити К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне орловские активисты ОНФ посвятили сюжет граффити легендарной боевой машине - «Катюше».





На стенах стадиона «Динамо» активисты ОНФ изобразили две единицы БМ-13, а также длинную георгиевскую ленту с обозначением 75-летия Победы.



В 2015 г. активисты ОНФ в городском парке культуры и отдыха города Орла на одной из стен изобразили подводную лодку «Борей», позже на стене стадиона «Динамо» было размещено изображение боевого судна «Корвет стерегущий», затем композиция была продолжена сценами авиабоев с участием военных самолетов «Ла-7». В 2019 г. был изображен солдат Красной Армии – как олицетворение подвига всего советского народа.



Следующей работой, как пообещал художник Владимир Кутников, будет знаменитый танк Т-34.

















Орловское Информбюро

10 мая 2020 года



