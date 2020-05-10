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Росгвардейцы провели парад у дома орловского ветерана

9 мая, в день 75-ой годовщины Великой Победы в рамках акции «Парад у дома ветерана» росгвардейцы поздравили в Орле с праздником участника Великой Отечественной войны полковника в отставке Ивана Павловича Носкова.


Перед домом Ивана Павловича состоялся торжественный марш парадного расчета сотрудников ОМОН, под командованием начальника Управления Росгвардии по Орловской области полковника Игоря Баранова. 
 
В честь ветерана был дан концерт с песнями военных лет.
 
Иван Павлович Носков родился 26 июня 1921 года. Участвовал в оборонительных боях на дальних подступах к Москве. В составе 96-ой стрелковой дивизии 11-ой Армии Брянского фронта освобождал города Брянск, Клинцы, Новозыбков, Злынки – Орловской области. Принимал участие в боях за город Гомель. Трижды был тяжело ранен.
 
После войны Иван Павлович 26 лет прослужил во внутренних войсках МВД РФ — войсковой части 7527 г. Орла, на территории которой в наши дни располагается территориальное Управление Росгвардии. Среди боевых наград ветерана, кроме ордена Красной Звезды, есть орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

 
Несмотря на свой солидный возраст — 99 лет, Иван Павлович старается вести активный образ жизни. «Я счастливый человек!» – всегда с уверенностью и гордостью за славно прожитые годы говорит он.



Орловское Информбюро
10 мая 2020 года
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