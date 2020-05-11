В понедельник Владимир Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней

Президент России 11 мая проведет совещание с профильными ведомствами, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На совещании планируется обсудить продление режима нерабочих дней после майских праздников.

В конце апреля Путин выступил с обращением к гражданам и продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Также президент заявил о необходимости начать подготовку к возвращению страны к нормальной жизни. Он поручил профильным ведомствам подготовить рекомендации о поэтапном снятии ограничительных мер.



Первыми должны открыться непродовольственные магазины небольшой площади, затем — объекты покрупнее, но с ограничением одновременного числа посетителей, на третьем этапе будет разрешено работать всем.