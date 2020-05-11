Андрей Клычков рассказал о поэтапном смягчении ограничительных мер С 12 мая в Орле откроют парки, скверы и детские площадки. Гулять разрешат группами не более двух человек. Об этом губернатор Орловской области рассказал в воскресенье во время ставшего уже традиционным прямого эфира в социальных сетях.





Также с 12 мая откроются организации осуществляющие розничную торговлю продуктами питания, семенами, саженцами и иными товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организации обеспечивающие функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области. За исключением Мценска, Болхова и Болховского района.





Орловское Информбюро

10 мая 2020 года



