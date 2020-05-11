В Орле продолжается акция «Палисадник Победы» Волонтеры помогают благоустраивать территории у домов, где живут ветераны.





Цветы высадили у дома Ольги Родионовны Клейкой. Ей 99 лет. За свою долгую жизнь она перенесла множество испытаний. Прошла всю войну - с первого до последнего дня. После - восстанавливала страну из руин. Вырастила детей, нянчилась с внуками, уже есть и правнуки. Волонтеры поздравили Ольгу Родионовну с Днем Победы и привели в порядок участок перед домом.





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



