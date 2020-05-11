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Вышел на трассу – надень «отражайку»!

В период пандемии многие жители орловских пригородов отказываются от передвижения в общественном транспорте, стараются больше ходить пешком. Многие используют обочины дорог для пробежек и прогулок. В итоге, говорят в Госавтоинпсекции, риск ДТП с участием пешеходов возрастает, особенно в темное время суток.


Предотвращать наезды на пешеходов, которые так часто случаются в пригороде по вечерам, совсем непросто, признаются инспекторы.  Шанс оказаться в нужное время и в нужном месте не так велик. А сами пешеходы, подчас, не спешат обезопасить себя. Хотя ношение световозвращающих элементов в темноте на загородных дорогах – это давно  обязанность для каждого.
 
Предупреждение или штраф в 500 рублей – за нарушение Закон карает не слишком жестко. А вот сама жизнь порою наказывает по всей строгости. Картины смертельных наездов на трассах, говорят инспекторы, объединяет обычно одно обстоятельство: отсутствие у потерпевших «отражаек».
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Инспекторы ДПС на загородных трассах продолжают выявлять тех пешеходов, которые находятся в темное время суток без световозвращающих элементов. Находясь на загородной трассе, водитель с максимально разрешенной скоростью не успеет затормозить вовремя, и пешеходу, к сожалению, это грозит гибелью. Поэтому в дополнительных рейдовых мероприятиях инспекторы ДПС такой категории участников дорожного движения, для того чтобы их обезопасить».
 
На ночной дороге, говорят в ГИБДД, действует простая арифметика. Ближний свет фар выхватывает из темноты пешехода примерно в 30 метрах. А на штатное торможение автомобилисту нужно примерно 50, и это при условии, что он не превышал разрешенную за городом скорость. Отсюда и неутешительные последствия.
 
Как утверждают инспекторы, человек, имеющий на одежде светоотражающие элементы, на дороге примерно в пять раз заметнее для водителя, чем человек без «отражаек». Но, «отражайки», увы, пока не стали у жителей пригорода обязательным элементом одежды.
 
Приобщать к культуре безопасности инспекторы пока стараются убеждением и по возможности применяют предупреждение вместо штрафа.



Иван Суверин
11 мая 2020 года
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