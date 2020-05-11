В Орловской области 64 новых случая коронавирусной инфекции

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 11 мая
, в нашем регионе 1087
человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 821
человек, выздоровело 257
человек. 10
человек скончались.
Ранее губернатор Орловской области во время прямого эфира в социальных сетях сообщил
о 14 скончавшихся
в Орловской области пациентах с коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Губернатор подчеркнул, что данные по региону отличаются от официальной федеральной статистики. Это связано с тем, что в настоящее время проходят патологоанатомические экспертизы. В дальнейшем официальные данные будут скорректированы.