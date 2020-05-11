В Орловской области 64 новых случая коронавирусной инфекции Общее число заболевших – 1087.





11 мая, в нашем регионе 1087 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время 821 человек, выздоровело 257 человек. 10 человек скончались.



Ранее губернатор Орловской области во время прямого эфира в социальных сетях 14 скончавшихся в Орловской области пациентах с коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Губернатор подчеркнул, что данные по региону отличаются от официальной федеральной статистики. Это связано с тем, что в настоящее время проходят патологоанатомические экспертизы. В дальнейшем официальные данные будут скорректированы. По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35, в нашем регионечеловек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее времячеловек, выздоровелочеловек.человек скончались.Ранее губернатор Орловской области во время прямого эфира в социальных сетях сообщил в Орловской области пациентах с коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Губернатор подчеркнул, что данные по региону отличаются от официальной федеральной статистики. Это связано с тем, что в настоящее время проходят патологоанатомические экспертизы. В дальнейшем официальные данные будут скорректированы.





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



