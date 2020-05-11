понедельник 11.05.2020 17:02:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Министерство просвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрий Глушко.


Дмитрий Глушко: «Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации».

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому экзаменационная кампания может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
 
ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.
 
Что касается ЕГЭ, то решение о повторном переносе экзамена для одиннадцатиклассников пока не принято. Как отметил Глушко, дата начала кампании остается прежней - 8 июня.

Дмитрий Глушко отметил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях коронавируса, в рамках которых, в частности, будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, а на самом экзамене детей рассадят на большие расстояния, чем прежде.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе - сентябре. Затем в Рособрнадзоре сообщили, что возможность переноса ЕГЭ на август рассматривается в ведомстве в качестве одного из сценариев.



Орловское Информбюро
11 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.