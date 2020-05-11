Минпросвещения готово отменить ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Министерство просвещения готово отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко: «Мы рассматриваем различные сценарии развития эпидемиологической ситуации и готовы к тому, что ОГЭ может быть отменено, но это может случиться только при очень неблагоприятном развитии ситуации».



Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому экзаменационная кампания может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.



ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.



Что касается ЕГЭ, то решение о повторном переносе экзамена для одиннадцатиклассников пока не принято. Как отметил Глушко, дата начала кампании остается прежней - 8 июня.



Дмитрий Глушко отметил, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором выработало требования к организации ЕГЭ в условиях коронавируса, в рамках которых, в частности, будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, а на самом экзамене детей рассадят на большие расстояния, чем прежде.



Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе - сентябре. Затем в Рособрнадзоре сообщили, что возможность переноса ЕГЭ на август рассматривается в ведомстве в качестве одного из сценариев.