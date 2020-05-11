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Орловский школьник стал победителем конкурса «Письмо солдату»

Письма с фронтов Великой Отечественной войны — документы огромной силы. В пропахших порохом строках — дыхание войны, суровость окопных будней, нежность любящих солдатских сердец и вера в Победу. Почувствовать себя теми, кто ждал «тот самый» треугольник» с полей, в этом году смогли 11 тысяч школьников – участников проекта «Письмо солдату». Среди победителей есть и житель нашего региона.


В этом году в конкурсе «Письмо солдату. Дети войны» приняли участие более 11 тысяч человек со всей России. 75 из них стали победителями. Среди лучших работ оказалось и письмо выпускника Гнездиловской средней школы Никиты Гришаева.
 
Военно-патриотическому воспитанию в Гнездиловской школе уделяется большое внимание. Ученики проявляют себя как в творчестве, так и в волонтерской деятельности. 
 
Детские письма направят ветеранам и детям Великой Отечественной войны. Работы-победители войдут в федеральное издание сборника «Письмо солдату. О детях войны».



Орловское Информбюро
11 мая 2020 года
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