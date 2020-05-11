«Окна Победы». Павел Яковлевич Савенков

В этом году в честь 75-летия Победы многие орловцы украсили окна своих домов и квартир поздравлениями и военной символикой, выставили и портреты своих родных, воевавших за Победу. Семья Семеновых с улицы Болховской не осталась в стороне.

Акция молодогвардейцев «Окна Победы» затронула многих. Причем в знак особого единения жители Орловщины к фотографиям добавили еще и флаги России.

В одном из домов на улице Болховской в Орле инициаторами и главными участниками стали две школьницы - сестры Семёновы. Они не просто выставили в проеме окна фотографию своего прадеда Павла Яковлевича Савенкова, а сделали красочную праздничную экспозицию.

О героическом пути своего прадеда Настя и Женя Семёновы знают если не все, то очень многое.

Анастасия Семёнова, участница акции «Окна Победы»: «Наш прадедушка был старшим лейтенантом, он был командиром минометной роты. Участвовал в боях под Ельней, Мценском, Новосилем, Ефремовым. Показал себя мужественным и волевым командиром».

Каждый год семья Семёновых принимала участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году не получилось. Поэтому идею девочек принять участие в альтернативе знаменитой акции поддержала вся семья.

В День Победы все собрались в этом доме за одним большим столом, чтобы еще раз вспомнить и сказать спасибо героям своей семьи.