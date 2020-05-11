понедельник 11.05.2020 17:03:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

«Окна Победы». Павел Яковлевич Савенков

В этом году в честь 75-летия Победы многие орловцы украсили окна своих домов и квартир поздравлениями и военной символикой, выставили и портреты своих родных, воевавших за Победу. Семья Семеновых с улицы Болховской не осталась в стороне.


Акция молодогвардейцев «Окна Победы» затронула многих. Причем в знак особого единения жители Орловщины к фотографиям добавили еще и флаги России.
 
В одном из домов на улице Болховской в Орле инициаторами и главными участниками стали две школьницы - сестры Семёновы. Они не просто выставили в проеме окна фотографию своего прадеда Павла Яковлевича Савенкова, а сделали красочную праздничную экспозицию.
 
О героическом пути своего прадеда Настя и Женя Семёновы знают если не все, то очень многое. 
 
Анастасия Семёнова, участница акции «Окна Победы»: «Наш прадедушка был старшим лейтенантом, он был командиром минометной роты. Участвовал в боях под Ельней, Мценском, Новосилем, Ефремовым. Показал себя мужественным и волевым командиром».
 
Каждый год семья Семёновых принимала участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году не получилось. Поэтому идею девочек принять участие в альтернативе знаменитой акции поддержала вся семья.
 
В День Победы все собрались в этом доме за одним большим столом, чтобы еще раз вспомнить и сказать спасибо героям своей семьи.



Оксана Гранн
11 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.