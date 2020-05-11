В Орловской области увеличилось количество нетрезвых водителей

В связи с этим инспекторам пришлось усилить профилактическую работу. Полицейские кордоны в рамках операции «Нетрезвый водитель» обычно работают в ночное и вечернее время. Теперь полиция проводит рейды и днем.

Для того чтобы оценить состояние водителя, у инспектора есть обычно не больше минуты. На повышенное внимание к себе большинство автомобилистов реагируют адекватно: делить дорогу с нетрезвыми лихачами не хочется никому.

Как сообщили в ГИБДД, с 1 по 5 мая инспекторами ДПС было выявлено 50 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Семь из них – повторно.

Эпидемия коронавируса также внесла в работу инспекторов особые штрихи: медицинские маски и перчатки обязательны к ношению. То же требование, кстати, распространяется и на водителей общественного транспорта.

Как говорят в ДПС, почувствовать запах алкоголя защитная маска не помешает. Единственное, что не раз сбивало с толку, признаются полицейские, так это запахи антисептиков в салонах авто. Впрочем, в ГИБДД достаточно техники, позволяющей безошибочно отличить трезвого водителя от пьяного. От вечерних и ночных рейдов к дневным инспекторы переходят еще и затем, чтобы потенциальные нарушители осознали: для пьяной езды нет спокойных часов. Рейды проводятся не только на территории областного центра, но и во всех районах области.

Суммировать количество задержанных с начала мая пьяных автомобилистов в ГИБДД смогут только завтра, когда на службу выйдут сотрудники отдела административной практики.