Росгвардейцы задержали нетрезвого орловца в приемном покое больницы им. Семашко

Как сообщили в ведомстве, мужчина оскорблял окружающих нецензурными выражениями, требовал вне очереди и незамедлительно оказать помощь женщине, которую он сопровождал. Попытки медиков его успокоить ни к чему не привели. Пришлось нажать тревожную кнопку.

Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего местного жителя и передал в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснили правоохранители, на счету орловца значится около 10 подобных правонарушений.