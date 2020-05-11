В Орле при наезде автомобиля пострадала женщина-пешеход

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В Орле при наезде автомобиля пострадала женщина-пешеходСотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что 10 мая в 13:50 водитель автомобиля «Фиат» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов в сторону улицы Рощинская и допустил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая с травмами доставлена в медучреждение.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Орловское Информбюро
11 мая 2020 года