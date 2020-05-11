В Орле при наезде автомобиля пострадала женщина-пешеход Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что 10 мая в 13:50 водитель автомобиля «Фиат» двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Металлургов в сторону улицы Рощинская и допустил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения, которая переходила проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая с травмами доставлена в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



