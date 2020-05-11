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Как спасти крышу, если капремонт еще не светит?

В сезон дождей в редакцию программы «Вести. Орел» регулярно поступают звонки от жителей верхних этажей многоквартирных домов. Жалуются на протекающую крышу. Меньше обращений не стало и в период самоизоляции. Управляющие компании проводят лишь текущий ремонт, а чтобы приблизить капитальный, жителям стоит проявить инициативу.


Из дома ни ногой! В условиях своего карантина - протекающей кровли - живет Наталья Петрованова. Из квартиры выйти может максимум на час. Столько надо, чтобы расставленные вдоль системы водоотвода ёмкости наполнились дождевой водой. Их женщина сливает в ведро и выливает в канализацию. Если не успевает - лужи образуются на каждом этаже многоэтажки.
 
Наталья Петрованова, жительница дома №8 по улице Полесская: «Сильная протечка началась три месяца назад. Это был теплый февраль, теплый март, работы кровельные могли производиться. Они присылали кровельщиков. Кровельщики латали».
 
Устранить протечку сначала решили монтажной пеной, но не помогло. Сквозь нее вода просачивается прямиком в электрический щит. Льется и через стыки на трубе.
 
Жалобы на протекающую кровлю в управляющую компанию поступают от жителей пятых этажей не в первый раз. Латанием ситуацию не спасти - говорит директор, здесь требуется капитальный подход. 
 
Наталья Мазуркевич, директор управляющей компании: «Будем надеяться, что утечка устранена более качественно, чем было до этого. Все-таки хочется сказать о том, что кровля требует капитального ремонта. К собственникам по данному вопросу мы уже обращались неоднократно для принятия решения о необходимости проведения капитального ремонта кровли».
 
По плану капремонт должны провести в промежутке между 2027 годом и 2029-м. Чтобы ускорить процесс, жильцы самостоятельно должны принять решение. Для этого надо провести общедомовое собрание.
 
Наталья Мазуркевич, директор управляющей компании: «Решение направляется в администрацию города и в департамент ЖКХ, которые и формируют программу на каждый год по капитальному ремонту именно кровель».
 
Сейчас протечку устранили. Перекрытия, ливневую систему и автоматы в электрощите заменили - отчитались коммунальщики. Теперь дело за собственниками. Если в этом году уладят бюрократические нюансы, то в следующем есть все шансы попасть в региональную программу «Сто крыш». В 2020 году только в Орле по ней отремонтируют почти 60 кровель.



Анна Вайсергисер
11 мая 2020 года
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