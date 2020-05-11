Полицейские установили орловца, который похитил телефон у прохожего

Преступление было совершено в Северном районе Орла.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, молодой человек попросил телефон, чтобы позвонить, и убежал с ним.

Сотрудники отдела уголовного розыска в течение суток установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 23-летний орловец. Молодой человек успел сбыть похищенный сотовый телефон. Полицейские установили место нахождения гаджета и изъяли его.

В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.