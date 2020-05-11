Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество заболевших в регионе увеличивается, но ограничения начинают постепенно снимать.

- Метеозависимая жизнь. Как прекратить дожди в подъезде? Ответы - в нашей программе.

- Фронтовой треугольник - из орловской глубинки. Школьник из нашего региона вошел в число победителей всероссийского конкурса.

- Живые цветы под окнами. Волонтеры благоустраивают территории около домов, где живут ветераны.

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Вести-Орёл

11 мая 2020 года



