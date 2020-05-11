В настоящее время 415 жителей Орла заражены COVID-19 По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 11 мая в Орловской области выявлено 1087 случаев заболевания коронавирусом. В настоящее время общее число больных - 821 человек, 257 человек выздоровело. Десять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.





Ранее губернатор Орловской области во время прямого эфира в социальных сетях сообщил о 14 скончавшихся в Орловской области пациентах с коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Губернатор подчеркнул, что данные по региону отличаются от официальной федеральной статистики. Это связано с тем, что в настоящее время проходят патологоанатомические экспертизы. В дальнейшем официальные данные будут скорректированы. Из 64 человек, заразившися коронавирусом, 24 - из Орла, 6 - из Орловского района, 8 - из Новодеревеньковского, по 4 человека - из Болхова, Шаблыкинского и Знаменского районов, по 3 - из Мценска и Мценского района, а также Хотынецкого района, по 2 человека - из Залегощенского и Кромского районов, по одному случаю коронавирусной инфекции зафиксировано в Корсаково, Свердловском, Сосковском и Урицком районах. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 415 жителей Орла, 165 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 114 – в Орловском районе, 61 – в Болховском районе, 38 – в Урицком районе, 19 – в Залегощенском районе, 23 – в Новосильском районе, 34 – в Свердловском районе, 25 – в Покровском районе, по 22 – в Хотынецком и в Верховском районах, 27 - в Новодеревеньковском районе, 35 – в Знаменском районе, 11 – в Ливнах, 5 – в Ливенском районе, 7 – в Малоархангельском, по 8 - в Корсаковском и Кромском районах, 12 – в Глазуновском районе, 9 – в Троснянском районе, 14 – в Шаблыкинском районе, 4 – в Дмитровском районе, 3 - в Сосковском районе, по 2 – в Краснозоренском, Должанском, Колпнянском. Как отметил Губернатор Андрей Клычков, в настоящее время продолжается мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе и в каждом муниципальном образовании отдельно. Именно от сложившейся ситуации будут зависеть дальнейшие решения в части изменения ограничительных мер. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.











Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



