Долговая нагрузка населения России: эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС о кредитном обременении

Экономический и эпидемиологический кризис 2020 г. оказал влияние не только на настроение россиян, находящихся на самоизоляции, но и обострил проблему роста закредитованности граждан на фоне сокращения реальных доходов домохозяйств. В такой ситуации увеличивается доля расходов на обслуживание займов в потребительском бюджете человека, и при определенных обстоятельствах ситуация может приобрести угрожающий характер не только для заемщика, но и для кредитора.



Учитывая актуальность проблемы, Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХИГС в апреле текущего года был проведен социологический опрос населения страны по репрезентативной выборке, учитывающей возраст, место жительства и уровень доходов опрошенных.



Авторы исследования кандидаты экономических наук, старшие научные сотрудники Дмитрий Логинов и Анастасия Каравай. В настоящее время 49,2% россиян имеют кредитную задолженность, причем в городах – миллионниках их чуть больше 51%, а в сельской местности – 46,9%. В разрезе возрастных групп более осторожными в вопросах привлечения кредитов являются граждане 55 лет и старше. Только 35% из них берут кредиты. Наиболее активно действуют молодые люди 18-35 лет. Среди них почти 56% являются банковскими заемщиками.



Ипотечные кредиты в среднем привлекают 12% населения без серьезной дифференциации по уровню доходов.



Вызывает озабоченность тот факт, что 21% заемщиков испытывают серьезные трудности с обслуживанием кредита и еще 22% отмечают незначительные проблемы, которые могут усугубиться даже при незначительном снижении доходов.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, профессор Ольга Попова, отмечает, что для контроля над уровнем рисков в системе кредитования физических лиц Банк России в октябре 2019 г. ввел показатель долговой нагрузки. Он рассчитывается как отношение ежемесячных затрат по обслуживанию кредита (или кредитов, если их несколько) к ежемесячному доходу заемщика. Целью введения показателя стало стремление регулятора сдерживать темпы роста потребительского кредитования и не допустить образования «пузыря» на рынке ипотечных кредитов. И хотя сам показатель вызывает серьезные нарекания с точки зрения его логики, он показал важную социально-экономическую проблему нашего общества: наибольшая долговая нагрузка (более 30%) приходится на 10% заемщиков с уровнем доходов до 15 тыс. руб. в месяц. Люди вынуждены привлекать потребительские кредиты на обеспечение текущих нужд своих семей.



Вместе с тем, по данным РБК, более 44% населения сокращает свои расходы и опасаются привлекать новые кредиты в условиях повышения неуверенности в ближайшем будущем.

В рамках поддержки населения, имеющего кредитные обязательства, Правительство предусмотрело ряд механизмов, среди которых особенно следует выделить кредитные каникулы. В настоящее время на обсуждение внесен третий пакет мер поддержки экономики, учитывающий итоги функционирования народнохозяйственного комплекса страны и социально-экономические последствия полуторамесячного режима самоизоляции. Крайне важно, чтобы предпринимаемые усилия сдержали рост безработицы и падение доходов населения, не допустили увеличения социальной напряженности в обществе.