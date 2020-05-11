В Мценске пострадал водитель мопеда и его пассажир

ДТП произошло на улице Кузьмина. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщает перс-служба УМВД России по Орловской области, предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля «Субару» не выбрал правильную дистанцию до впереди движущегося мопеда «Альфа RX», допустив с ним столкновение.



В результате ДТП пострадал 20-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир.



На месте работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский».

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области