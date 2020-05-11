Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Об этом президент страны сообщил сегодня во время совещания по эпидемиологической ситуации.

Как отметил Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.



Глава государства подчеркнул, что при этом борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Общие санитарные требования сохранятся, чтобы избежать новой волны пандемии.