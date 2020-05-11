Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая. Однако борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Общие санитарные требования сохранятся, чтобы избежать новой волны пандемии. Также ограничительные меры сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Обращаясь к людям старшего возраста, Владимир Путин сказал: «Понимаю, как вам нелегко быть дома, часто в разлуке с детьми и внуками, но нужно еще потерпеть. Это вопрос жизни».





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



