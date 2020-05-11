Работники социальной сферы получат доплаты от 10 до 60 тысяч рублей

Об этом президент страны сообщил сегодня во время совещания по эпидемиологической ситуации.

Сегодня президент страны объявил о выходе из режима нерабочих дней.

Владимир Путин: «С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией».

Как заявил глава государства, сотрудники социальных учреждений, которые в период пандемии несут повышенную нагрузку, получат дополнительные выплаты из госбюджета за три месяца.

Владимир Путин: «В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца - с 15 апреля по 15 июля».

Полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель работники отрасли обязательно получат, - сказал президент.

Для врачей, работающих в соцучреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусом, сумма повысится до 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата устанавливается в размере 25 тысяч рублей. В случае если они работают с заболевшими COVID - 35 тысяч рублей. Младший персонал получит соответственно 15 и 20 тысяч рублей, технический - 10 и 15 тысяч рублей.