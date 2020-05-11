Владимир Путин: Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовые выплаты Сегодня президент выступил с обращением к гражданам России.





Владимир Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней с 12 мая. Однако, по словам главы государства, борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Как отметил президент, сохранятся и меры поддержки семей. А к уже существующим добавится еще одна. Владимир Путин заявил о разовой выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет включительно. По словам президента, эту помощь получат все, кто в ней нуждается. Владимир Путин: «С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста».



В указе говорится: «Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)». Уже внесены изменения в Указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей.В указе говорится: «Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)».





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



