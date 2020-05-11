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Защита медиков - в приоритете

В Орловскую область поступила еще одна партия защитных костюмов для медработников. Это 23,5 тысячи комбинезонов, 10 тысяч высоких бахил, 5 тысяч медицинских шапок и 4,5 тысячи респираторов. Сегодня их передавали врачам.


Коронавирус заставил сменить правила выезда скорой помощи к больным с симптомами респираторных заболеваний. Теперь алгоритм таков: говорим ОРВИ - подозреваем Covid-19. Это значит, что врач и даже водитель должны облачаться в специальные защитные костюмы. Подобных комбинезонов с биологической защитой в регион поступило 23,5 тысячи - об этом сообщил губернатор области. К ним в комплекте бахилы, медицинские шапочки и респираторы.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все они начинают распределяться, и я думаю, что мы максимально доведем, все эти средства защиты, чтобы вообще не возникало вопросов, что у кого-то не хватает, или что-то не так делается. Эта задача передо мной стоит, и мы ее будем реализовывать».
 
Дополнительно к этому реализуют и доставляют все необходимые средства индивидуальной защиты медучреждениям и волонтеры. Так мы стали свидетелями, как в рамках акции взаимопомощи "Мы вместе" 18 коробок со спецзащитой волонтеры отправили медикам больницы им. Семашко.
 
Игорь Дробязгин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Респираторы очень хорошей степени защиты, в которых можно работать в самых горячих очагах инфекции. По количеству - 500 респираторов FFP-2 и 500 комбинезонов».
 
Этого хватит на 10 дней. В сложных условиях пандемии подобная помощь бесценна. При том что адресатов еще много. 
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «На этой неделе еще мы также передадим НКМЦ им. Круглой 250 костюмов и 250 масок».
 
Число больных коронавирусом в регионе увеличивается и перешагнуло за тысячу. Медики работают на пределе своих сил, поэтому волонтеры в очередной раз просят не пренебрегать мерами профилактики - чаще мыть руки, в общественных местах носить маски и перчатки. 
 
Средства индивидуальной защиты будут поступать в регион и дальше. Общая сумма контрактов на закупку - 90 миллионов рублей.



Анна Вайсергисер
11 мая 2020 года
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