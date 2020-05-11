Региональные власти могут принимать гибкие решения по изменению ограничений Об этом заявил Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам.





Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая. Однако борьба с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 продолжается. Региональные власти могут сами принимать решения по снятию ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. А при необходимости ограничительные меры по борьбе с коронавирусом можно дополнять. При принятии решений по изменению ограничительных мер на местах необходимо учитывать мнение главных санитарных врачей, подчеркнул глава государства.





Орловское Информбюро

11 мая 2020 года



