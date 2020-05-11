Режим самоизоляции в Орловской области сохранится до 31 мая

Сегодня во время совещания по эпидемиологической ситуации Владимир Путин сообщил о том, что с 12 мая в стране перестает действовать период нерабочих дней.

Однако президент обратил внимание на то, что субъекты должны самостоятельно принимать решения о снятии или сохранении ограничительных мер, исходя из ситуации в регионе. При этом снятие ограничительных мер возможно только при обязательном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Согласно указу № 215, который подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков 8 мая, на территории Орловской области предусматривается продление режима самоизоляции до 31 мая. При этом некоторые ограничительные меры будут все-таки сняты.

С 12 мая будут открыты для посещения территории парков, скверов, детских площадок. Появится возможность индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе. Эти послабления не коснуться Болхова, Мценска и Мценского района из-за большего числа заболевших коронавирусом на этих территориях.

Также в Орловской области разрешат работать организациям, осуществляющим розничную торговлю продуктами питания, оптикой, автозапчастями, ортопедическими товарами, товарами для животных, семенами, саженцами и иными товарами для сада и огорода на рынках и ярмарках, а также организациям, обеспечивающим функционирование рынков и ярмарок на территории всех муниципальных образований Орловской области, за исключением города Мценска, города Болхова и Болховского района, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

