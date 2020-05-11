Самозанятым и бизнесу окажут поддержку

О новых мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях распространения коронавируса сегодня сообщил Владимир Путин.

Обращаясь к россиянам, президент сообщил о прекращении периода нерабочих дней. Кроме того, глава государства подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, а также о новых мерах поддержки граждан и предпринимателей в условиях распространения коронавируса.

Владимир Путин: «Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики».

С 1 июня вводятся зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям под 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счет государства. Срок выплаты по кредитам - апрель 2021 года. Если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, всю сумма кредита и проценты погасит государство. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% - половину суммы;

Владимир Путин: «Людям следует дать возможность выходить из дома, где это возможно - для пострадавших от распространения коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО отменяются налоговые выплаты (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года».

Предложены меры поддержки и для самозанятых. А именно, налоги, уплаченные в 2019 году, будут возвращены; каждому выплатят налоговый капитал в размере одного МРОТ.